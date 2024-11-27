Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Аль-Джазира»: режим прекращения огня между Израилем и «Хезболлой» вступил в силу

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ливанским движением «Хезболла» вступило в силу в 4:00 по местному времени (5:00 мск). Соответствующую информацию распространил телеканал «Аль-Джазира». Несколькими минутами ранее Израиль призвал жителей южных пригородов Бейрута к эвакуации, после чего нанес не менее семи мощных ударов, сообщил ТАСС источник в службе гражданской обороны.

Документ предусматривает поэтапный контроль ливанской армии за участками вдоль южной границы при поддержке Временных сил ООН в Ливане. В свою очередь, Израиль будет в течение двух месяцев выводить своих военных из Южного Ливана.

Накануне вечером стало известно, военно-политический кабинет Израиля утвердил составленный премьер-министром Биньямином Нетаньяху план прекращения огня с «Хезболлой». Президент США Джо Байден заявил, что договоренность достигнута по инициативе Вашингтона.

Израиль начал военную операцию по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане в конце сентября текущего года. О том, что Ливан и «Хезболла» согласились с предложением американской стороны о прекращении огня с Израилем, стало известно на прошлой неделе.

Подробнее о перемирии — в материале «Перед Биньямином Нетаньяху убирают оружейные барьеры».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...