«Аль-Джазира»: режим прекращения огня между Израилем и «Хезболлой» вступил в силу

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ливанским движением «Хезболла» вступило в силу в 4:00 по местному времени (5:00 мск). Соответствующую информацию распространил телеканал «Аль-Джазира». Несколькими минутами ранее Израиль призвал жителей южных пригородов Бейрута к эвакуации, после чего нанес не менее семи мощных ударов, сообщил ТАСС источник в службе гражданской обороны.

Документ предусматривает поэтапный контроль ливанской армии за участками вдоль южной границы при поддержке Временных сил ООН в Ливане. В свою очередь, Израиль будет в течение двух месяцев выводить своих военных из Южного Ливана.

Накануне вечером стало известно, военно-политический кабинет Израиля утвердил составленный премьер-министром Биньямином Нетаньяху план прекращения огня с «Хезболлой». Президент США Джо Байден заявил, что договоренность достигнута по инициативе Вашингтона.

Израиль начал военную операцию по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане в конце сентября текущего года. О том, что Ливан и «Хезболла» согласились с предложением американской стороны о прекращении огня с Израилем, стало известно на прошлой неделе.

Подробнее о перемирии — в материале «Перед Биньямином Нетаньяху убирают оружейные барьеры».