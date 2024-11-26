Джо Байден: соглашение между Израилем и «Хезболлой» достигнуто по инициативе США

Мирное соглашение между Израилем и ливанским движением «Хезболла» достигнуто по инициативе США, заявил американский президент Джо Байден. Он также выразил благодарность президенту Франции Эмманюэлю Макрону. По словам господина Байдена, Израиль в рамках соглашения обязуется вывести свои войска из Ливана в течение двух месяцев. При этом инфраструктура «Хезболлы» на юге Ливана не будет восстановлена, а мирные жители по обеим сторонам границы постепенно смогут вернуться и начать восстанавливать свои дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден

Фото: Nathan Howard, Reuters Президент США Джо Байден

Фото: Nathan Howard, Reuters

«Я рад сообщить, что их правительства приняли предложение Соединенных Штатов о прекращении разрушительного конфликта между Израилем и "Хезболлой"»,— сказал американский президент, выступая в Розовом саду Белого дома (цитата по ТАСС).

Глава Белого дома добавил, что режим прекращения огня между сторонами вступит в силу в 4:00 по местному времени и предполагает постоянный характер. Господин Байден уточнил, что в течение 60 дней ситуацию в Ливане под свой контроль должны взять силы безопасности этой страны и военные.

Израиль начал военную операцию по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане в конце сентября текущего года. О том, что Ливан и «Хезболла» согласились с предложением американской стороны о прекращении огня с Израилем, стало известно на прошлой неделе.

Подробнее о перемирии — в материале «Сделке с Ливаном придают победный вид».