Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Перед Биньямином Нетаньяху убирают оружейные барьеры

Арсеналы Израиля оказались залогом мира в Ливане

Выступая во вторник вечером со специальным обращением, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о готовности к прекращению огня в Ливане. В числе причин такого шага он назвал необходимость «пополнения вооружений и обновления сил». Ключевую роль в подготовке соглашения сыграли США. Прорыва удалось достичь после того, как Вашингтон, по данным израильских СМИ, взял на себя обязательство снять эмбарго с поставок Израилю некоторых видов оружия. По оценкам экспертов, за последний год американская сторона покрыла около 70% военных расходов своего ближневосточного союзника. Однако некоторые линии снабжения, касающиеся в том числе активно используемых против движений «Хамас» и «Хезболла» авиационных бомб, служили администрации президента Джо Байдена средством давления на Израиль.

Летчики ВВС США осматривают бомбу GBU-57 на авиабазе Уайтмен в Миссури

Летчики ВВС США осматривают бомбу GBU-57 на авиабазе Уайтмен в Миссури

Фото: U.S. Air Force / AP

Летчики ВВС США осматривают бомбу GBU-57 на авиабазе Уайтмен в Миссури

Фото: U.S. Air Force / AP

В своем выступлении Биньямин Нетаньяху прошелся по широкому кругу вопросов, касающихся безопасности Израиля. Он перечислил успехи израильских военных и спецслужб в Иране, Газе, на Западном берегу реки Иордан, в Йемене, Ираке, Сирии. И только после этого израильский премьер заявил то, что от него ждали в этот вечер: он готов к прекращению огня в Ливане и предложит военному кабинету соответствующий план. Подробностей этого плана он не привел, сказав лишь: если «Хезболла» нарушит соглашение (например, вновь возведет инфраструктуру у границы), последует неминуемый ответ. «Мы сохраняем свободу действий»,— резюмировал премьер.

Ключевую роль в подготовке соглашения сыграли США. А прорыва удалось достичь, в частности, благодаря обещаниям, которые Вашингтон дал правительству Нетаньяху. Ранее телеканал i24 со ссылкой на неназванного чиновника сообщил: Израиль сможет получить необходимые поставки западного оружия после оформления мирной сделки с «Хезболлой». Из его комментариев следовало, что власти США обязались снять со своего ближневосточного союзника эмбарго по нескольким направлениям военной помощи, а также оказать ему дипломатическую поддержку на таких площадках, как Совет Безопасности ООН.

Сам Биньямин Нетаньяху в своей речи назвал необходимость «пополнения вооружений и обновления сил» в числе одной из трех причин перемирия (оставшиеся две — необходимость сосредоточиться на иранской угрозе и на изоляции «Хамаса»).

В последние недели Израиль активно пытался восстановить запасы необходимой военной техники. Так, на днях правительственная комиссия еврейского государства по закупкам утвердила крупные инициативы по приобретению новых ракетных катеров для ВМС и сотни новых внедорожников для сухопутных частей.

Однако сомнительно, что восстановление после года интенсивных боевых действий возможно без прямой поддержки Вашингтона. По оценкам Института Уотсона, почти за год США потратили около $22,76 млрд на военную помощь Израилю и связанные с этим американские операции в регионе.

Как подсчитал портал CTech, таким образом США покрыли около 70% военных расходов своего ближневосточного союзника.

Без подобной поддержки дефицит израильского бюджета на 2024–2025 годы достиг бы примерно 4,3% от ВВП, что легло бы непомерным бременем на экономику еврейского государства, подчеркивают в CTech.

Этот фактор давал США возможность диктовать свои условия ведения войны. Источники издания Walla в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в этом месяце сетовали на то, что американцы затрудняют поставку наступательных вооружений, в том числе ракет. Практика «серого эмбарго», по мнению собеседников издания, стала ответом на жесткие действия ЦАХАЛа в секторе Газа и Ливане.

Биньямин Нетаньяху одобрил план прекращения огня в конфликте с «Хезболлой»

Так, в отложенный режим Вашингтон поставил партию из 20 тыс. однотонных авиабомб MK-84, которые активно использовались израильтянами при демонтаже тоннельной инфраструктуры как «Хамаса», так и «Хезболлы». Правозащитники утверждали, что эти бомбы применяются для нанесения серьезного ущерба — либо неизбирательно, либо абсолютно преднамеренно — жилым районам и гражданской инфраструктуре, что запрещено международным правом.

На ситуацию вокруг «серого эмбарго» власти Израиля пожаловались в контактах с избранным президентом США Дональдом Трампом, утверждают источники Walla. Тот пообещал убрать все оружейные барьеры после инаугурации 20 января 2025 года.

Отдельно правительство господина Нетаньяху в свое время запрашивало у Вашингтона передачу мощнейшей неядерной авиабомбы GBU-57, которая гипотетически могла бы сыграть роль в уничтожении подземных ядерных объектов Ирана.

Однако, как заявил “Ъ” эксперт по международным отношениям, бывший сотрудник посольства России в США Владимир Фролов, вряд ли администрация господина Байдена в рамках сделки по Ливану дала зеленый свет на отправку Израилю этого мощного проникающего боеприпаса. «США не готовы предоставить в распоряжение Израилю такие возможности, чтобы не оказаться однажды вовлеченными в войну с Ираном»,— заметил эксперт. Однако команда господина Трампа может принять и другое решение, допустил собеседник “Ъ”.

Нил Кербелов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...