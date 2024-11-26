Перед Биньямином Нетаньяху убирают оружейные барьеры

Выступая во вторник вечером со специальным обращением, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о готовности к прекращению огня в Ливане. В числе причин такого шага он назвал необходимость «пополнения вооружений и обновления сил». Ключевую роль в подготовке соглашения сыграли США. Прорыва удалось достичь после того, как Вашингтон, по данным израильских СМИ, взял на себя обязательство снять эмбарго с поставок Израилю некоторых видов оружия. По оценкам экспертов, за последний год американская сторона покрыла около 70% военных расходов своего ближневосточного союзника. Однако некоторые линии снабжения, касающиеся в том числе активно используемых против движений «Хамас» и «Хезболла» авиационных бомб, служили администрации президента Джо Байдена средством давления на Израиль.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Летчики ВВС США осматривают бомбу GBU-57 на авиабазе Уайтмен в Миссури

Фото: U.S. Air Force / AP Летчики ВВС США осматривают бомбу GBU-57 на авиабазе Уайтмен в Миссури

Фото: U.S. Air Force / AP

В своем выступлении Биньямин Нетаньяху прошелся по широкому кругу вопросов, касающихся безопасности Израиля. Он перечислил успехи израильских военных и спецслужб в Иране, Газе, на Западном берегу реки Иордан, в Йемене, Ираке, Сирии. И только после этого израильский премьер заявил то, что от него ждали в этот вечер: он готов к прекращению огня в Ливане и предложит военному кабинету соответствующий план. Подробностей этого плана он не привел, сказав лишь: если «Хезболла» нарушит соглашение (например, вновь возведет инфраструктуру у границы), последует неминуемый ответ. «Мы сохраняем свободу действий»,— резюмировал премьер.

Ключевую роль в подготовке соглашения сыграли США. А прорыва удалось достичь, в частности, благодаря обещаниям, которые Вашингтон дал правительству Нетаньяху. Ранее телеканал i24 со ссылкой на неназванного чиновника сообщил: Израиль сможет получить необходимые поставки западного оружия после оформления мирной сделки с «Хезболлой». Из его комментариев следовало, что власти США обязались снять со своего ближневосточного союзника эмбарго по нескольким направлениям военной помощи, а также оказать ему дипломатическую поддержку на таких площадках, как Совет Безопасности ООН.

Сам Биньямин Нетаньяху в своей речи назвал необходимость «пополнения вооружений и обновления сил» в числе одной из трех причин перемирия (оставшиеся две — необходимость сосредоточиться на иранской угрозе и на изоляции «Хамаса»).

В последние недели Израиль активно пытался восстановить запасы необходимой военной техники. Так, на днях правительственная комиссия еврейского государства по закупкам утвердила крупные инициативы по приобретению новых ракетных катеров для ВМС и сотни новых внедорожников для сухопутных частей.

Однако сомнительно, что восстановление после года интенсивных боевых действий возможно без прямой поддержки Вашингтона. По оценкам Института Уотсона, почти за год США потратили около $22,76 млрд на военную помощь Израилю и связанные с этим американские операции в регионе.

Как подсчитал портал CTech, таким образом США покрыли около 70% военных расходов своего ближневосточного союзника.

Без подобной поддержки дефицит израильского бюджета на 2024–2025 годы достиг бы примерно 4,3% от ВВП, что легло бы непомерным бременем на экономику еврейского государства, подчеркивают в CTech.

Этот фактор давал США возможность диктовать свои условия ведения войны. Источники издания Walla в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в этом месяце сетовали на то, что американцы затрудняют поставку наступательных вооружений, в том числе ракет. Практика «серого эмбарго», по мнению собеседников издания, стала ответом на жесткие действия ЦАХАЛа в секторе Газа и Ливане.

Так, в отложенный режим Вашингтон поставил партию из 20 тыс. однотонных авиабомб MK-84, которые активно использовались израильтянами при демонтаже тоннельной инфраструктуры как «Хамаса», так и «Хезболлы». Правозащитники утверждали, что эти бомбы применяются для нанесения серьезного ущерба — либо неизбирательно, либо абсолютно преднамеренно — жилым районам и гражданской инфраструктуре, что запрещено международным правом.

На ситуацию вокруг «серого эмбарго» власти Израиля пожаловались в контактах с избранным президентом США Дональдом Трампом, утверждают источники Walla. Тот пообещал убрать все оружейные барьеры после инаугурации 20 января 2025 года.

Отдельно правительство господина Нетаньяху в свое время запрашивало у Вашингтона передачу мощнейшей неядерной авиабомбы GBU-57, которая гипотетически могла бы сыграть роль в уничтожении подземных ядерных объектов Ирана.

Однако, как заявил “Ъ” эксперт по международным отношениям, бывший сотрудник посольства России в США Владимир Фролов, вряд ли администрация господина Байдена в рамках сделки по Ливану дала зеленый свет на отправку Израилю этого мощного проникающего боеприпаса. «США не готовы предоставить в распоряжение Израилю такие возможности, чтобы не оказаться однажды вовлеченными в войну с Ираном»,— заметил эксперт. Однако команда господина Трампа может принять и другое решение, допустил собеседник “Ъ”.

Нил Кербелов