Израиль утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане

Военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня между Израилем и шиитским движением «Хезболла». Оно начнет действовать с 27 ноября 10:00 по местному времени (11:00 мск), передает Channel 12. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее рекомендовал военному кабинету страны принять это соглашение. Он отмечал, что, если ливанское движение «Хезболла» нарушит режим перемирия, Израиль будет атаковать.

В своем заявлении господин Нетаньяху сказал, что израильские войска уничтожили большую часть «Хезболлы» в Ливане и разрушили ее инфраструктуру. Он пояснил, что перемирие необходимо сейчас по несколько ким причинам, среди них — сосредоточение на угрозе со стороны Ирана, пополнение вооружений, а также изоляция палестинского «Хамаса».

Израиль начал военную операцию по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане в конце сентября текущего года. О том, что Ливан и «Хезболла» согласились с предложением США о прекращении огня с Израилем, стало известно на прошлой неделе.

Подробнее о перемирии — в материале «Сделке с Ливаном придают победный вид».