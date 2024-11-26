Мизулина рассказала о давке на концерте блогера в Ярославле

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратится в прокуратуру в связи с «гигантской давкой» на молодежном концерте в Ярославле. Об этом госпожа Мизулина сообщила в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Золочевский (Золо)

Фото: @ivanzolo_2077 Иван Золочевский (Золо)

Фото: @ivanzolo_2077

«В Ярославле на концерте случилась какая-то жесть: продали почти вдвое больше билетов, чем мест в зале. В итоге образовалась гигантская давка, некоторых детей увезли на скорой»,— написала Екатерина Мизулина. Она добавила, что, по ее информации, руководство клуба долго не пропускало на свою территорию кареты скорой помощи, а многим подросткам не отдали куртки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Мизулина

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Екатерина Мизулина

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Концерт популярного у молодежной аудитории блогера Ивана Золо проходил 24 ноября в клубе «Мёд» (дебаркадер в акватории реки). Как сообщили «Ъ» в региональном минздраве, скорая помощь увезла с места событий одного подростка, который в дальнейшем отказался от госпитализации. В полиции пояснили, что ребенка могли избить.

«Зарегистрирован материал о нанесении неизвестным лицом побоев подростку 2009 года рождения перед входом в заведение, а также ряд заявлений об утрате верхней одежды»,— сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Организаторы в своем Telegram-канале пояснили, что было продано 1,2 тыс. билетов, но клуб оказался меньше, чем они ожидали.

«Когда наша команда увидела, какая давка происходит, закрыли вход. Так как начался полнейший хаос, люди начали перелезать через забор, что в разы усложнило ситуацию и приходилось делать двойной досмотр. Многие в очередях были под алкогольным опьянением»,— говорится в сообщении Telegram-канала YAROPRIME EVENTS.

Проверку по информации об избиении подростка также ведет региональное управление СКР.

Антон Голицын, Ярославль