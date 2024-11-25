Уход директора «Туполева», увеличение срока экс-главе Татфондбанка и дистанционка из-за пневмонии

Управляющий директор компании «Туполев» Константин Тимофеев покинет свой пост. Его заменит Александр Бобрышев, который ранее занимал должность заместителя генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации по ГОЗ и управлению программами оперативно-тактической авиации.

Вахитовский суд вынес приговор экс-главе Татфондбанка Роберту Мусину, признав его виновным по ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации. По итогам слушаний ему назначено наказание в виде 12,5 года лишения свободы. Кроме того, суд установил запрет на занятие управленческих должностей на срок три года после окончания наказания.

Руководитель исполкома Актанышского района Республики Татарстан Рустем Ильясов был освобожден под обязательство явки. Ранее он был задержан по подозрению в хищении денежных средств и превышении должностных полномочий.

В Казани две школы переведены на дистанционный режим обучения из-за вспышки внебольничной пневмонии. Приостановили очные занятия лицей №182, расположенный в жилом районе «Салават Купере», и школа №135 в Кировском районе.

Кабмин России поддержал законодательную инициативу, уполномоченной по правам ребенка в Татарстане, Ирины Волынец о введении штрафов за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Штрафы могут достигать 500 тыс. руб.

Годовая инфляция в Татарстане составила 8,3% в октябре 2024 года. Снижение является результатом трехмесячной тенденции к снижению инфляции. Основные факторы, способствовавшие этому уменьшению, включают увеличение предложения ряда товаров и услуг, а также эффект высокой сравнительной базы, образовавшейся в прошлом году.

За первые девять месяцев текущего года объемы промышленного производства Казани увеличились на 21%, а индекс промышленного производства составил 108,5%.

В Казани за первое полугодие 2024 года ввели в эксплуатацию почти 1,1 млн кв. м жилья. Это на 6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В Набережных Челнах компания «ВБК Восток» запустила новое импортозамещающее производство тормозных механизмов, предназначенных для грузовиков КамАЗ, ГАЗ и прицепной техники.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), выступающее в роли ликвидатора «Автоградбанка», объявило о продлении сроков расчетов с кредиторами третьей очереди. Теперь выплаты будут производиться с 16 декабря 2024 г. по 3 февраля 2025 г.

Влас Северин