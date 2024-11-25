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Годовая инфляция в Татарстане в октябре 2024 года составила 8,3%

Годовая инфляция в Татарстане снижается третий месяц подряд и в октябре текущего года составила 8,3 %. Об этом сообщила пресс-служба Банка России со ссылкой на слова управляющего Отделением Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Марата Шарифуллина.

Основными причинами снижения инфляции стали расширение предложения некоторых товаров и услуг, а также эффект высокой сравнительной базы прошлого года.

Марат Шарифуллин отметил, что в республике существенно увеличилось производство мяса птицы, что привело к расширению предложения и снижению цен на эту продукцию в регионе в октябре по сравнению с прошлым годом. Также увеличились объёмы импорта автомобилей и их отечественного производства, что способствовало росту предложения и замедлению годового прироста цен на них.

Цены на перелёты по России немного снизились, несмотря на значительное их удорожание в октябре 2023 года из-за возросших затрат авиаперевозчиков, включая расходы на топливо. Это явление связано с высокой сравнительной базой. В результате в октябре 2024 года наблюдается заметное снижение годового прироста цен на внутренние перелёты.

Годовая инфляция по России составила 8,5 %. По прогнозам Банка России, в 2024 году ожидается инфляция в диапазоне 8–8,5 %. В 2025 году она снизится до 4,5–5 %, а в 2026 году — до 4 %, после чего останется на этом уровне.

Влас Северин

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