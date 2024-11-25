В Татарстане отпустили руководителя исполкома Актанышского района под обязательство явки
Руководителя исполкома Актанышского района Татарстана Рустема освободили под обязательство явки. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил источник.
20 ноября Рустем Ильясов был задержан по подозрению в хищении денежных средств и превышении должностных полномочий.
Пресс-служба Следственного комитета Татарстана сообщала, что, по версии следствия, в период с 2018 по 2021 год Рустем Ильясов, занимая должность заместителя руководителя исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района, организовал незаконный сбор денежных средств с предпринимателей через подчиненных сотрудников исполкома.
Сборы были связаны с правом размещения торговых палаток во время проведения четырех праздников «Сабантуй» на территории села Муслюмово, в результате чего Рустем Ильясов получил не менее 41 тыс. руб.