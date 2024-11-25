Вахитовский суд признал виновным экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина по ч. 2 ст. 201 УК РФ. Всего по двум приговорам срок лишения свободы обвиняемому составит 12,5 года с запретом на три года занимать управленческие должности. Об этом сообщили на заседании суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберта Мусина приговорили к 12,5 года лишения свободы

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Роберта Мусина приговорили к 12,5 года лишения свободы

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Роберт Мусин участвовал в заседании по видеоконференции. Осужденный отбывает срок наказания по первому приговору.

В 2021 году Роберта Мусина признали виновным в злоупотреблении полномочиями, что привело к ущербу в 23 млрд руб. Верховный суд Татарстана, рассмотрев апелляционную жалобу экс-главы Татфондбанка, назначил ему 11 лет лишения свободы.

Диана Соловьёва