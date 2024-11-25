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Роберта Мусина приговорили к 12,5 года лишения свободы

Вахитовский суд признал виновным экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина по ч. 2 ст. 201 УК РФ. Всего по двум приговорам срок лишения свободы обвиняемому составит 12,5 года с запретом на три года занимать управленческие должности. Об этом сообщили на заседании суда.

Роберта Мусина приговорили к 12,5 года лишения свободы

Роберта Мусина приговорили к 12,5 года лишения свободы

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Роберта Мусина приговорили к 12,5 года лишения свободы

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Роберт Мусин участвовал в заседании по видеоконференции. Осужденный отбывает срок наказания по первому приговору.

В 2021 году Роберта Мусина признали виновным в злоупотреблении полномочиями, что привело к ущербу в 23 млрд руб. Верховный суд Татарстана, рассмотрев апелляционную жалобу экс-главы Татфондбанка, назначил ему 11 лет лишения свободы.

Диана Соловьёва

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