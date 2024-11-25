В Казани за полгода ввели в эксплуатацию почти 1,1 млн кв. м жилья

В Казани за первое полугодие 2024 года ввели в эксплуатацию почти 1,1 миллиона квадратных метров жилья, что на 6% выше уровня прошлого года. Об этом сообщил заместитель руководителя Исполкома города Ильдар Шакиров на аппаратном совещании.

Всего было построено 7,2 тыс. квартир и 4,9 тыс. индивидуальных домов. Ильдар Шакиров отметил, что Казань улучшила свои позиции в рейтинге среди крупных городов России по показателям жилищного строительства, переместившись в рейтинге с четвертого на второе место по итогам первого полугодия 2024 года. Москва и Санкт-Петербург в рейтинге не учитывались.

Влас Северин