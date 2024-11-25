За первые девять месяцев текущего года объемы промышленного производства Казани увеличились на 21%, а индекс промышленного производства города составил 108,5 %. Об этом сообщил заместитель руководителя Исполкома города Ильдар Шакиров на аппаратном совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году объемы промышленного производства Казани увеличились на 21%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В 2024 году объемы промышленного производства Казани увеличились на 21%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В то же время индекс промышленного производства в республике достиг 102,8%, а в России — 104,4%.

Всего объем товаров, произведенных на промышленных предприятиях и отправленных потребителям, составил 579,3 млрд руб. В общем объеме поставок 79% приходится на товары, произведенные в обрабатывающих отраслях, где выпуск продукции увеличился на 22%. Почти все подотрасли показали уверенный рост.

В частности, производство различных транспортных средств и оборудования увеличилось в три раза. Также наблюдается значительный рост в производстве готовых металлических изделий (на 74,4%), машин и оборудования (на 45%), неметаллической минеральной продукции (на 35,9%), компьютеров, электронных и оптических изделий (на 31%), автотранспортных средств (на 25%) и электрического оборудования (на 18,7%), а также пищевых продуктов (на 23,2%).

Производительность на отдельных предприятиях также продемонстрировала положительную динамику. На «Казанькомпрессормаш» показатели выросли на 57%, в КМПО — на 9%, на «Теплоконтроль» — на 29%, в «Элекон» — на 26%, в БКК — на 23%, а Казанский молочный комбинат увеличил производительность на 20%.

Влас Северин