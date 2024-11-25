АСВ продлило расчеты с кредиторами «Автоградбанка» до февраля

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), ликвидатор «Автоградбанка», проведет расчеты с кредиторами третьей очереди с 16 декабря 2024 года по 3 февраля 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

АСВ приняло решение продлить расчеты с кредиторами первой очереди до 13 декабря этого года. Выплаты стартовали 11 ноября.

Решение о продлении выплат кредиторам первой очереди связано с новыми требованиями, которые предъявили после даты закрытия реестра требований кредиторов банка. Также АСВ продлило расчеты из-за того, что ряд кредиторов не предоставили реквизиты для перечисления средств.

Корпорация рекомендует кредиторам проверять актуальность реквизитов, направляемых в АСВ.

Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Автоградбанка» из Набережных Челнов.

Диана Соловьёва