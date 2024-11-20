Чем известен Мехмет Оз

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мехмет Оз

Фото: Mike Segar / Reuters Мехмет Оз

Фото: Mike Segar / Reuters

Родился 11 июня 1960 года в Кливленде, штат Огайо. В 1982 году получил степень бакалавра по биологии в Гарвардском университете, в 1986 году — доктора медицины в Медицинской школе Пенсильванского университета и магистра делового администрирования в Школе Уортона.

С 1986 года работал в Пресвитерианской больнице Нью-Йорка. В 1995 году вместе с коллегой основал в больнице Центр дополнительной кардиологической помощи. В 1996 году стал известен после успешной операции по пересадке сердца Фрэнку Торре — брату менеджера бейсбольной команды New York Yankees Джо Торре. В 2001 году стал профессором Колумбийского университета Нью-Йорка. В 2003 году вместе с женой основал НКО HealthCorps, которое занималось медицинским наставничеством. В 2010-м стал соучредителем компании Sharecare, которая занимается предоставлением медицинских консультаций.

В течение шести сезонов был ведущим экспертом по вопросам здоровья в «Шоу Опры Уинфри». Кроме того, работал главным медицинским консультантом на телеканале Discovery. В 2009–2022 годах выходило его собственное телешоу — «Шоу доктора Оза». Получил девять наград Daytime Emmy и стал обладателем звезды на Голливудской аллее славы.

В 2018 году стал членом президентского совета по спорту, фитнесу и питанию при администрации Дональда Трампа. В 2022-м баллотировался в Сенат США от Пенсильвании, но проиграл выборы. В том же году президент США Джо Байден отстранил его от должности в совете из-за участия в выборах.

Автор 13 книг, восемь из которых стали бестселлерами The New York Times, а также более 400 публикаций. Женат, четверо детей.