Чем известен Говард Латник

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Говард Латник

Фото: Brendan McDermid/File Photo, Reuters Говард Латник

Фото: Brendan McDermid/File Photo, Reuters

Родился 14 июля 1961 года в городе Джерико, штат Нью-Йорк. В 1983 году окончил Хаверфордский колледж в Пенсильвании по специальности экономика. В том же году начал работу в компании Cantor Fitzgerald, L.P., которая предоставляет финансовые услуги институциональным инвесторам. В 1991 году стал исполнительным директором компании, в 1996 году председателем совета директоров.

После того как в 2001 году 70% сотрудников компании погибли в результате террористической атаки на Башни-близнецы, учредил фонд помощи пострадавшим и их семьям, сделав личное пожертвование в размере $1 млн. В 2004 году также возглавил выделенную из Cantor Fitzgerald компанию BGC Partners, которая занималась брокерскими операциями. Cantor Fitzgerald c 2021 года выступает хранителем казначейских облигаций, которыми владеет криптовалютная компания Tether.

В 2019 году организовал сбор средств для президентской кампании Дональда Трампа, собрав около $5 млн. В 2024 году входил в переходную команду кандидата в президенты США Дональда Трампа, организовал сбор средств, выступал на митинге кандидата.

Является членом совета директоров Национального мемориала и музея 11 сентября.