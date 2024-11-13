Спекулянты ищут ориентиры

Доля сделок с фьючерсами на валютные активы опустилась до пятилетнего минимума. В основном это связано с прекращением торгов долларом и евро на спот-рынке Московской биржи. Переход ЦБ к определению курсов «токсичных» валют на основе внебиржевых сделок лишает инвесторов актуального ориентира. Ранее исчезла необходимость и хеджировать валютные риски после введения санкций против «СПБ Биржи». Отчасти интерес спекулянтов перешел на срочные сделки с процентными инструментами, позволяющие играть на разнице в ставках в юанях и рублях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно данным Московской биржи, доля сделок с фьючерсами на валютные активы в октябре 2024 года опустилась до 31,2%, минимального значения с января 2019 года. При этом большую часть этого года доля превышала 40%, а в 2023 году была выше 60%. Негативная динамика сохранялась на фоне явного сокращения активности физлиц на спот-рынке. По данным Московской биржи, в октябре доля частных лиц на валютных торгах снизилась до минимума с марта 2022 года — 7,5% при общем снижении объема торгов (см. “Ъ” от 8 ноября). Возрастающие сложности работы на спот-рынке из-за увеличивающихся комиссий со стороны брокеров и банков не спровоцировали переход спекулянтов на срочный рынок.

Участники рынка видят прямую связь между этими процессами.

«Часть инструментов перестали торговаться на валютном рынке, и алгоритмы клиентов, связанные с торговлей базовыми активами, перестали работать»,— поясняет руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Никита Силкин. Фьючерсный контракт на валюту раньше был одним из самых распространенных инструментов на Московской бирже, отмечают эксперты. Его использовали как трейдеры для сделок внутри дня и арбитража, так и компании и отдельные инвесторы для хеджирования своих валютных позиций, отмечают аналитики «Солид Брокера».

Но в начале июня США ввели санкции против группы Московской биржи (см. “Ъ” от 13 июня), и торговля долларом и евро на валютном рынке была приостановлена. Сейчас для этих валют индикатором является официальный курс, который определяется раз в день на основе внебиржевых сделок. Сам же внебиржевой рынок менее прозрачен и ликвиден, чем биржевой (см. “Ъ” от 13 августа). Таким образом, на курс фьючерсов в меньшей степени влияют новостной фон и рыночные отношения покупателей и продавцов на открытом рынке, вместо этого курс определяет Банк России по закрытым сделкам, подчеркивают эксперты «Солид Брокера». Во время торговой сессии актуального ориентира нет и это приводит к нарушению арбитража, отмечают они.

Другая часть инвесторов, покупавших валютные активы на «СПБ бирже», могли хеджировать риски через фьючерсы, однако после введения против нее санкций (см. “Ъ” от 3 ноября 2023 года) такая потребность также исчезла. «Остаются в основном институциональные инвесторы, которые не занимаются активной торговлей, что сказывается на торговых объемах»,— пояснили в «Солид Брокере».

Вместе с тем на срочном рынке в последние несколько месяцев растет доля сделок с процентными инструментами.

В октябре она превысила 9%, что является историческим рекордом. Спекулянты, скорее всего, снизив активность в торговле фьючерсами на валюту, увеличили объемы торгов процентными инструментами, имитирующими carry trade (игра на разнице в процентных ставках разных валют), отмечает директор аналитического департамента инвесткомпании «Цифра брокер» Ованес Оганисян. По его словам, в настоящее время они могут зарабатывать на разнице процентных ставок RUSFAR в юанях и рублях. Кроме этого, объем торгов процентными инструментами увеличили банки, хеджирующие свои открытые валютные позиции, считает он.

Однако фьючерсы на процентные ставки стали очень волатильными, особенно в юанях, отмечает эксперт. Поэтому инвесторы продолжают спекулировать фьючерсом на индекс MOEX. В настоящее время они могут пробовать шортить индекс через фьючерс после небольшого роста российского рынка и на фоне ожиданий по росту ключевой ставки в декабре, считает господин Оганисян.

Ксения Куликова