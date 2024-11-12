Главные новости к утру 12 ноября

Северная Корея ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Соответствующий указ подписал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Избранный президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть сенатора Марко Рубио на пост госсекретаря, а конгрессмена Майка Уолтца назначить своим помощником по национальной безопасности, сообщают американские СМИ.

Президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание Совбеза из-за протестов в Сухуме после задержания Службой госбезопасности (СГБ) группы оппозиционеров, сообщается о перекрытии протестующими трассы и двух мостов.

Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Старом Осколе в Белгородской области. Пожар при взрыве одного из резервуаров ликвидирован. Еще два беспилотника система ПВО уничтожила над Брянской областью. Пострадавших при инцидентах нет.

Стоимость биткойна на торговой сессии в очередной раз обновила исторический максимум, превысив $89 тыс.

Республиканская партия по итогам прошедших в США 5 ноября выборов сохранит контроль над Палатой представителей Конгресса и займет по меньшей мере 218 мест из 435. Прогноз опубликовал портал DDHQ, который специализируется на освещении результатов выборов.

Как стало известно «Ъ», пивоваренная компания «Балтика» в конце октября зарегистрировала права на товарный знак Zatecky Gus в пяти различных вариантах.

Третий комитет Генассамблеи ООН принял подготовленную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Соавторами документа выступили десятки государств, среди которых Армения, Белоруссия, Китай, КНДР, Мали, Сербия, ЮАР.

Еврокомиссия может высвободить €392 млрд из бюджета ЕС на военные расходы, узнала газета Financial Times. По ее данным, в ближайшее время странам Евросоюза разрешат тратить эти деньги на поддержку своей оборонной промышленности.

Котировки золота на мировом рынке 11 ноября опустились до месячного минимума — $2613 за тройскую унцию. За неполные две недели котировки снизились относительно исторического максимума 30 октября более чем на 7%. Падение стоимости золота происходит на фоне существенного обесценения других благородных металлов. С данными Investing.com ознакомился «Ъ».

В ноябре 2024 года доля россиян, пользующихся арендой машин на срок от суток, выросла до 25%, узнал «Ъ» из опроса, проведенного компанией TopCar среди 2,5 тыс. респондентов.

О важнейших событиях предстоящего дня — в анонсах «Ъ».