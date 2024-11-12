Главные анонсы 12 ноября

Госдума соберется на пленарное заседание.

В Пекине пройдут консультации по стратегической безопасности с участием секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и главы МИД КНР Ван И.

Арбитражный суд Московской области проведет предварительные слушания по иску Татьяны Бакальчук (Ким) и ООО «ВБ Девелопмент» (100% принадлежит участнику ООО «Вайлдберриз» Владиславу Бакальчуку) о взыскании с бизнесмена более 37 млрд руб. Третьим лицом по спору заявлено ООО «Вайлдберриз».

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор бывшему владельцу лопнувшего банка «Югра» Алексею Хотину, получившему девять лет колонии за растрату 23,6 млрд руб.

Тушинский суд Москвы огласит приговор педиатру Надежде Буяновой по делу о распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах России.

Таганский суд Москвы рассмотрит четыре административных протокола, составленных на бывшего главного редактора объединенной редакции BRIEF (признан иностранным агентом) Владимира Дергачева и его заместителя Екатерину Винокурову (указаны в реестре Минюста РФ как участники организации-иноагента) за нарушение законодательства об иностранных агентах.

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит по существу иск бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой (признана иностранным агентом) к Министерству юстиции, в котором она оспаривает свой статус.

Хамовнический суд Москвы проведет заседание по иску народной артистки России Ларисы Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит имущественный спор вокруг Дворца труда (бывший Николаевский дворец), который Генпрокуратура требует передать в федеральную собственность, а занимающая его Ленинградская федерация профсоюзов настаивает на правах на здание в силу приобретательной давности.

Арбитражный суд Москвы проведет заседание по рассмотрению иска экс-владельцев холдинга «Макфа», крупного российского производителя макарон, муки и круп, об оспаривании действий Росимущества по передаче управления предприятиями холдинга структуре Россельхозбанка — ООО «РСХБ-Финанс».

В Челябинске арбитражный управляющий проведет закрытые торги по продаже производственно-технологического комплекса банкротного челябинского ООО «Утиные фермы» по стартовой цене 845,497 млн руб.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск «Транснефти» к американскому производителю программного обеспечения Red Hat на сумму 12,8 млн руб.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит еще один иск «Транснефти» к американскому производителю программного обеспечения Cisco на сумму 5,85 млн руб.

Верховный суд Кабардино-Балкарии начнет рассматривать по существу иск прокуратуры с требованием признать геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков в Кабардино-Балкарии в период Великой Отечественной войны.

В Баку состоится официальный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В Париже состоится встреча президента страны Эмманюэля Макрона и генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Суд в Нью-Йорке вынесет решение по просьбе адвокатов отклонить обвинительное заключение против избранного президента США Дональда Трампа.

В Вашингтоне пройдет встреча президента США Джо Байдена и президента Израиля Ицхака Герцога.

В Вашингтоне пройдет встреча президента США Джо Байдена и президента Индонезии Прабово Субианто.

В Гааге Международный суд ООН вынесет решение по предварительным возражениям Азербайджана и Армении по искам в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе.