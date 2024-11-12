Два беспилотника уничтожены в небе над Брянской областью
Два беспилотника самолетного типа уничтожены расчетами войск противовоздушной обороны (ПВО) над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений на земле в результате инцидента нет.
На месте происшествия работают представители оперативных и экстренных служб. «Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал господин Богомаз в Telegram-канале.
В ночь на 12 ноября украинский беспилотник также атаковал нефтебазу в Старом Осколе в Белгородской области. В результате взрыва один из резервуаров загорелся. Пожар был ликвидирован, в результате ЧП никто не пострадал.
Фотогалерея
Кадры и события СВО за ноябрь 2024 года
1 / 13