Два беспилотника уничтожены в небе над Брянской областью

Два беспилотника самолетного типа уничтожены расчетами войск противовоздушной обороны (ПВО) над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений на земле в результате инцидента нет.

На месте происшествия работают представители оперативных и экстренных служб. «Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал господин Богомаз в Telegram-канале.

В ночь на 12 ноября украинский беспилотник также атаковал нефтебазу в Старом Осколе в Белгородской области. В результате взрыва один из резервуаров загорелся. Пожар был ликвидирован, в результате ЧП никто не пострадал.