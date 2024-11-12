DDHQ: республиканцы после выборов продолжат контролировать Палату представителей

Представители Республиканской партии США по результатам выборов 5 ноября сохранят контроль над Палатой представителей Конгресса. Соответствующий прогноз распространил портал Decision Desk HQ (DDHQ). По его информации, республиканцы займут по меньшей мере 218 мест из 435.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis , Reuters Фото: Leah Millis , Reuters

Из опубликованных данных следует, что демократы — однопартийцы действующего президента США Джо Байдена — получают в нижней палате Конгресса 209 мест. Большинством в палате республиканцы располагают после промежуточных выборов 2022 года.

Окончательный расклад в Палате представителей пока остается неопределенным, поскольку в Калифорнии все еще ведется подсчет голосов. Но ожидается, что республиканцы получат еще несколько голосов в новом Конгрессе.

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Ранее представителям Республиканской партии удалось получить большинство в Сенате — верхней палате американского парламента. Они займут 52 места, в то время как демократы, предварительно, получают 47 мест.

Подробнее о том, что помогло победе на выборах в США республиканцев,— в материале «Ъ» «Америка, ты покраснела».