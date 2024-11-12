DDHQ: республиканцы после выборов продолжат контролировать Палату представителей
Представители Республиканской партии США по результатам выборов 5 ноября сохранят контроль над Палатой представителей Конгресса. Соответствующий прогноз распространил портал Decision Desk HQ (DDHQ). По его информации, республиканцы займут по меньшей мере 218 мест из 435.
Фото: Leah Millis , Reuters
Из опубликованных данных следует, что демократы — однопартийцы действующего президента США Джо Байдена — получают в нижней палате Конгресса 209 мест. Большинством в палате республиканцы располагают после промежуточных выборов 2022 года.
Окончательный расклад в Палате представителей пока остается неопределенным, поскольку в Калифорнии все еще ведется подсчет голосов. Но ожидается, что республиканцы получат еще несколько голосов в новом Конгрессе.
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Итоги выборов
0
Камала Харрис
0
Дональд Трамп
270
голосов выборщиков нужно для победы
голосов избирателей
голосов избирателей
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Ранее представителям Республиканской партии удалось получить большинство в Сенате — верхней палате американского парламента. Они займут 52 места, в то время как демократы, предварительно, получают 47 мест.
Подробнее о том, что помогло победе на выборах в США республиканцев,— в материале «Ъ» «Америка, ты покраснела».