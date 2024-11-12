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Коммерсантъ FM
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DDHQ: республиканцы после выборов продолжат контролировать Палату представителей

Представители Республиканской партии США по результатам выборов 5 ноября сохранят контроль над Палатой представителей Конгресса. Соответствующий прогноз распространил портал Decision Desk HQ (DDHQ). По его информации, республиканцы займут по меньшей мере 218 мест из 435.

Фото: Leah Millis , Reuters

Фото: Leah Millis , Reuters

Из опубликованных данных следует, что демократы — однопартийцы действующего президента США Джо Байдена — получают в нижней палате Конгресса 209 мест. Большинством в палате республиканцы располагают после промежуточных выборов 2022 года.

Окончательный расклад в Палате представителей пока остается неопределенным, поскольку в Калифорнии все еще ведется подсчет голосов. Но ожидается, что республиканцы получат еще несколько голосов в новом Конгрессе.

Ранее представителям Республиканской партии удалось получить большинство в Сенате — верхней палате американского парламента. Они займут 52 места, в то время как демократы, предварительно, получают 47 мест.

Подробнее о том, что помогло победе на выборах в США республиканцев,— в материале «Ъ» «Америка, ты покраснела».

Фотогалерея

Выборы в США

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Уэст-Палм-Бич, Флорида. Выступление Дональда Трампа

Уэст-Палм-Бич, Флорида. Выступление Дональда Трампа

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Вашингтон. Кампус Говардского университета после митинга в поддержку Камалы Харрис

Вашингтон. Кампус Говардского университета после митинга в поддержку Камалы Харрис

Фото: Susan Walsh / AP

Нью-Йорк. Сторонница Дональда Трампа

Нью-Йорк. Сторонница Дональда Трампа

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Вашингтон. Сторонницы Камалы Харрис

Вашингтон. Сторонницы Камалы Харрис

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Питтсбург, Пенсильвания. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Питтсбург, Пенсильвания. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Фото: Gene J. Puskar / AP

Чендлер, Аризона. Сторонники Дональда Трампа

Чендлер, Аризона. Сторонники Дональда Трампа

Фото: Reuters / Go Nakamura

Мэдисон, Висконсин. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Мэдисон, Висконсин. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Фото: Morry Gash / AP

Скрэнтон, Пенсильвания. Люди в очереди на избирательный участок

Скрэнтон, Пенсильвания. Люди в очереди на избирательный участок

Фото: Matt Rourke / AP

Портленд, Мэн. Очередь на избирательный участок

Портленд, Мэн. Очередь на избирательный участок

Фото: Faith Ninivaggi / Reuters

Роли, Северная Каролина. Избиратели в ожидании результатов выборов

Роли, Северная Каролина. Избиратели в ожидании результатов выборов

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Милуоки, Висконсин. Сотрудники избирательной комиссии считают голоса

Милуоки, Висконсин. Сотрудники избирательной комиссии считают голоса

Фото: Reuters / Eduardo Munoz

Вашингтон. Сторонники Камалы Харрис на ночном митинге их кандидата

Вашингтон. Сторонники Камалы Харрис на ночном митинге их кандидата

Фото: Daniel Cole / Reuters

Уэст-Палм-Бич, Флорида. Сторонники Дональда Трампа

Уэст-Палм-Бич, Флорида. Сторонники Дональда Трампа

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Цинциннати, Огайо. Избиратель раскрашивает штат Иллинойс в синий цвет Демократической партии

Цинциннати, Огайо. Избиратель раскрашивает штат Иллинойс в синий цвет Демократической партии

Фото: Kareem Elgazzar / AP

Атланта, Джорджия. Сторонники Дональда Трампа на вечеринке

Атланта, Джорджия. Сторонники Дональда Трампа на вечеринке

Фото: Reuters / Eloisa Lopez

Уэст-Палм-Бич, Флорида. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Уэст-Палм-Бич, Флорида. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Фото: Reuters / Carlos Barria

Нью-Йорк. Табло с результатами опросов на Таймс-сквер в день голосования

Нью-Йорк. Табло с результатами опросов на Таймс-сквер в день голосования

Фото: Yuki Iwamura / AP

Тампа, Флорида. Сторонники Камалы Харрис у избирательного участка

Тампа, Флорида. Сторонники Камалы Харрис у избирательного участка

Фото: Reuters / Octavio Jones

Сими-Вэлли, Калифорния. Избиратели заполняют бюллетени на участке в президентской библиотеке Рональда Рейгана

Сими-Вэлли, Калифорния. Избиратели заполняют бюллетени на участке в президентской библиотеке Рональда Рейгана

Фото: Chris Pizzello / AP

Нью-Йорк. Разминка после голосования

Нью-Йорк. Разминка после голосования

Фото: Reuters / Kent J. Edwards

Палм-Бич, Флорида. Полицейской патрулирует участок, на котором ожидается визит Дональда Трампа

Палм-Бич, Флорида. Полицейской патрулирует участок, на котором ожидается визит Дональда Трампа

Фото: Reuters / Ricardo Arduengo

Атланта, Джорджия. Очередь в местный ресторан, ставший избирательным участком

Атланта, Джорджия. Очередь в местный ресторан, ставший избирательным участком

Фото: Reuters / Cheney Orr

Палм-Бич, Флорида. Кандидат в президенты Дональд Трамп с женой Меланией в своем предвыборном штабе

Палм-Бич, Флорида. Кандидат в президенты Дональд Трамп с женой Меланией в своем предвыборном штабе

Фото: Evan Vucci / AP

Вашингтон, Колумбия. Кандидат в президенты Камала Харрис и ее муж Даг Эмхофф (второй справа) со своим предвыборным штабом на борту самолета, по возвращении с митинга в Филадельфии

Вашингтон, Колумбия. Кандидат в президенты Камала Харрис и ее муж Даг Эмхофф (второй справа) со своим предвыборным штабом на борту самолета, по возвращении с митинга в Филадельфии

Фото: Reuters

Лас-Вегас, Невада. Очередь на избирательный участок

Лас-Вегас, Невада. Очередь на избирательный участок

Фото: John Locher / AP

Нью-Йорк. Мужчина в кепке с наклейками «Проголосовал досрочно» и «Я проголосовал»

Нью-Йорк. Мужчина в кепке с наклейками «Проголосовал досрочно» и «Я проголосовал»

Фото: Reuters / Andrew Kelly

Спрингфилд, Пенсильвания. Очередь у избирательного участка

Спрингфилд, Пенсильвания. Очередь у избирательного участка

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

Нью-Йорк. Голосование в ортодоксальной еврейской общине

Нью-Йорк. Голосование в ортодоксальной еврейской общине

Фото: Reuters / Maye-E WongвЂЁ

Финикс, Аризона. Избиратели-«жаворонки» в очереди на участок

Финикс, Аризона. Избиратели-«жаворонки» в очереди на участок

Фото: Matt York / AP

Рочестер, Нью-Йорк. Избирательница в футболке с фотографией молодой Камалы Харрис оставляет наклейку «Я проголосовала» на могиле суфражистки Сьюзен Энтони

Рочестер, Нью-Йорк. Избирательница в футболке с фотографией молодой Камалы Харрис оставляет наклейку «Я проголосовала» на могиле суфражистки Сьюзен Энтони

Фото: Lauren Petracca / AP

Лас-Вегас, Невада. Обувь под стать выборам

Лас-Вегас, Невада. Обувь под стать выборам

Фото: Reuters / David Swanson

Милуоки, Висконсин. Избирательный участок в школе имени Мартина Лютера Кинга

Милуоки, Висконсин. Избирательный участок в школе имени Мартина Лютера Кинга

Фото: Reuters / Eduardo Munoz

Палм-Бич, Флорида. Сторонники кандидата от Республиканской партии

Палм-Бич, Флорида. Сторонники кандидата от Республиканской партии

Фото: Reuters / Ricardo Arduengo

Палм-Бич, Флорида. Бывший мэр Нью-Йорка и экс-советник президента США по кибербезопасности Рудольф Джулиани приехал поддержать Дональда Трампа

Палм-Бич, Флорида. Бывший мэр Нью-Йорка и экс-советник президента США по кибербезопасности Рудольф Джулиани приехал поддержать Дональда Трампа

Фото: Reuters / Ricardo Arduengo

Питтсбург, Пенсильвания. Наблюдатель на избирательном участке

Питтсбург, Пенсильвания. Наблюдатель на избирательном участке

Фото: Reuters / Quinn Glabicki

Палм-Бич, Флорида. Досмотр на пункте сбора голосов в преддверии визита Дональда Трампа

Палм-Бич, Флорида. Досмотр на пункте сбора голосов в преддверии визита Дональда Трампа

Фото: Reuters / Marco Bello

Нью-Йорк. Мужчина с дочкой в Театре нового города на Манхэттене

Нью-Йорк. Мужчина с дочкой в Театре нового города на Манхэттене

Фото: Reuters / Andrew Kelly

Нью-Йорк. Участок в Церкви небесного покоя на Манхэттене

Нью-Йорк. Участок в Церкви небесного покоя на Манхэттене

Фото: Reuters / Andrew Kelly

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Уэст-Палм-Бич, Флорида. Выступление Дональда Трампа

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Вашингтон. Кампус Говардского университета после митинга в поддержку Камалы Харрис

Фото: Susan Walsh / AP

Нью-Йорк. Сторонница Дональда Трампа

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Вашингтон. Сторонницы Камалы Харрис

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Питтсбург, Пенсильвания. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Фото: Gene J. Puskar / AP

Чендлер, Аризона. Сторонники Дональда Трампа

Фото: Reuters / Go Nakamura

Мэдисон, Висконсин. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Фото: Morry Gash / AP

Скрэнтон, Пенсильвания. Люди в очереди на избирательный участок

Фото: Matt Rourke / AP

Портленд, Мэн. Очередь на избирательный участок

Фото: Faith Ninivaggi / Reuters

Роли, Северная Каролина. Избиратели в ожидании результатов выборов

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Милуоки, Висконсин. Сотрудники избирательной комиссии считают голоса

Фото: Reuters / Eduardo Munoz

Вашингтон. Сторонники Камалы Харрис на ночном митинге их кандидата

Фото: Daniel Cole / Reuters

Уэст-Палм-Бич, Флорида. Сторонники Дональда Трампа

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Цинциннати, Огайо. Избиратель раскрашивает штат Иллинойс в синий цвет Демократической партии

Фото: Kareem Elgazzar / AP

Атланта, Джорджия. Сторонники Дональда Трампа на вечеринке

Фото: Reuters / Eloisa Lopez

Уэст-Палм-Бич, Флорида. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Фото: Reuters / Carlos Barria

Нью-Йорк. Табло с результатами опросов на Таймс-сквер в день голосования

Фото: Yuki Iwamura / AP

Тампа, Флорида. Сторонники Камалы Харрис у избирательного участка

Фото: Reuters / Octavio Jones

Сими-Вэлли, Калифорния. Избиратели заполняют бюллетени на участке в президентской библиотеке Рональда Рейгана

Фото: Chris Pizzello / AP

Нью-Йорк. Разминка после голосования

Фото: Reuters / Kent J. Edwards

Палм-Бич, Флорида. Полицейской патрулирует участок, на котором ожидается визит Дональда Трампа

Фото: Reuters / Ricardo Arduengo

Атланта, Джорджия. Очередь в местный ресторан, ставший избирательным участком

Фото: Reuters / Cheney Orr

Палм-Бич, Флорида. Кандидат в президенты Дональд Трамп с женой Меланией в своем предвыборном штабе

Фото: Evan Vucci / AP

Вашингтон, Колумбия. Кандидат в президенты Камала Харрис и ее муж Даг Эмхофф (второй справа) со своим предвыборным штабом на борту самолета, по возвращении с митинга в Филадельфии

Фото: Reuters

Лас-Вегас, Невада. Очередь на избирательный участок

Фото: John Locher / AP

Нью-Йорк. Мужчина в кепке с наклейками «Проголосовал досрочно» и «Я проголосовал»

Фото: Reuters / Andrew Kelly

Спрингфилд, Пенсильвания. Очередь у избирательного участка

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

Нью-Йорк. Голосование в ортодоксальной еврейской общине

Фото: Reuters / Maye-E WongвЂЁ

Финикс, Аризона. Избиратели-«жаворонки» в очереди на участок

Фото: Matt York / AP

Рочестер, Нью-Йорк. Избирательница в футболке с фотографией молодой Камалы Харрис оставляет наклейку «Я проголосовала» на могиле суфражистки Сьюзен Энтони

Фото: Lauren Petracca / AP

Лас-Вегас, Невада. Обувь под стать выборам

Фото: Reuters / David Swanson

Милуоки, Висконсин. Избирательный участок в школе имени Мартина Лютера Кинга

Фото: Reuters / Eduardo Munoz

Палм-Бич, Флорида. Сторонники кандидата от Республиканской партии

Фото: Reuters / Ricardo Arduengo

Палм-Бич, Флорида. Бывший мэр Нью-Йорка и экс-советник президента США по кибербезопасности Рудольф Джулиани приехал поддержать Дональда Трампа

Фото: Reuters / Ricardo Arduengo

Питтсбург, Пенсильвания. Наблюдатель на избирательном участке

Фото: Reuters / Quinn Glabicki

Палм-Бич, Флорида. Досмотр на пункте сбора голосов в преддверии визита Дональда Трампа

Фото: Reuters / Marco Bello

Нью-Йорк. Мужчина с дочкой в Театре нового города на Манхэттене

Фото: Reuters / Andrew Kelly

Нью-Йорк. Участок в Церкви небесного покоя на Манхэттене

Фото: Reuters / Andrew Kelly

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