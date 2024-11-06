На Красной Поляне готовятся к 100% загрузке на Новый год

Курорт и игорная зона в Красной Поляне готовятся к наплыву туристов в новогодние каникулы. Уже забронировано 80% номерного фонда, сообщили в пресс-службе «Красной Поляны». Специалисты прогнозируют, что оставшиеся места будут заполнены в ближайшие недели спонтанными путешественниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Красной поляны Фото: пресс-служба Красной поляны

«Несмотря на то, что глубина бронирований за последние годы выросла, все равно остается доля туристов, которые готовы планировать свой отпуск буквально за одну-две недели. Именно эта категория по оценкам специалистов и заполнит оставшиеся места в отелях и комплексе апартаментов. При этом в зимние каникулы объекты Красной Поляны традиционно загружены буквально до 100%»,— рассказали на курорте.

Процесс бронирования отелей на зимние праздники традиционно проходит в три этапа, объясняют эксперты. Первая волна начинается летом, когда постоянные гости пользуются преимуществами раннего бронирования. Второй пик приходится на конец октября — начало ноября. Завершающий этап наступает в декабре, непосредственно перед праздниками.

Для гостей курорта и игорной зоны подготовили насыщенную развлекательную программу «Волшебная лига Деда Мороза». В нее входят интерактивные мероприятия, квесты, представления и музыкальные вечера. Особое внимание уделили детской аудитории. Кульминацией станет возможность посетить резиденцию Деда Мороза и принять участие в новогоднем параде. Праздничные мероприятия стартуют в полдень 31 декабря.

Вячеслав Рыжков