Главные новости за 29 октября. Сочи

В Сочи прошел фестиваль сапсерфинга, который собрал около 120 участников. Мероприятие приурочили к Дню Черного моря.

На борту самолета, следовавшего из Сочи в Самару, фельдшер оперативно спас пассажира, который столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Вмешательство специалиста позволило стабилизировать состояние пострадавшего до приземления.

В Хостинском районе Сочи завершилось судебное разбирательство по делу о незаконном сбыте наркотических веществ. Жителя Новоалтайска осудили на 12 лет.

На Красной Поляне, которая остается лидером по количеству туристов, средняя стоимость ночи в трехзвездочном отеле зимой составляет 9,5 тыс. руб. Более экономный вариант — проживание в Эсто-Садке, где цена за ночь составит около 8 тыс. руб.

В Сочи прибыл семимиллионный турист.

Президент РФ Владимир Путин прибудет на Валдайский форум в Сочи в начале ноября. Участие главы государства в мероприятии подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Глава СКР потребовал от руководителя следственного управления по Краснодарскому краю предоставить подробный доклад об установленных деталях массовой драки в Сочи.

В горах Сочи будут реализованы все заявленные инвестиции и планы по строительству нового курорта «Турьев Хутор».

В Сочи нашли тело пропавшей модели Кристины Рэй (Кожевниковой). Труп обнаружили в канализационном коллекторе в Хостинском районе курорта.

В третьем квартале 2024 года продажи мобильных телефонов, ноутбуков и планшетов увеличились в Сочи. Продажи смартфонов выросли на 27% по сравнению с предыдущим кварталом.

Аэропорт Сочи впервые запустит рейсы на Шри-Ланку. Перелетами будет заниматься авиакомпания AZUR air.