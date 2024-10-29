В фестивале сапсерфинга в Сочи приняли участие 120 человек

В Сочи прошел фестиваль сапсерфинга, который собрал около 120 участников. Мероприятие приурочили к Дню Черного моря, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Спортсмены состязались в различных номинациях. В категории «Самый быстрый серфер» среди мужчин на высшую ступень пьедестала поднялись Максим Татаренко и Олег Якшин, занявшие первое место в своих возрастных группах: от 14 до 18 лет и от 18 до 35 лет соответственно. В женском состязании лидировали Варвара Шишкина и Алефтина Курданова.

В конкурсе костюмов победили Евгений Кочатков, Даниил Ишимов, Анастасия Синяк и Александра Султанова. Помимо заплывов в программе также были и такие мероприятия, как спортивные зарядки, лекция о «Защите черноморского дельфина», занятия по йоге и творческие мастер-классы.

Мария Удовик