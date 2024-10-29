На iPhone приходится 75% всех продаж смартфонов в Сочи

В третьем квартале 2024 года продажи мобильных телефонов, ноутбуков и планшетов увеличились в Сочи. Продажи смартфонов выросли на 27% по сравнению с предыдущим кварталом, сообщили «Ъ-Сочи» аналитики платформы Авито.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В третьем квартале 2024 года сочинцы активно приобретали новые смартфоны. В среднем новый телефон можно приобрести за 47,7 тыс. руб., что на 6% ниже, чем в предыдущем квартале. В сегменте ресейла средняя цена составляет 28,1 тыс. руб.

Лидером по продажам остается бренд Apple, на который приходится 75% всех продаж смартфонов на курорте. В период с июля по сентябрь 2024 года интерес к iPhone возрос на 37% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Средняя цена нового устройства от Apple составляет 49,7 тыс. руб., что также на 7% ниже, чем во втором квартале. На вторичном рынке цена на iPhone «с рук» достигла 32,7 тыс. руб. с незначительным увеличением на 3%.

В сегменте ноутбуков также наблюдается рост: продажи увеличились на 6% за тот же период. Средняя стоимость нового ноутбука составила 73,8 тыс. руб., что на 3% выше, чем в предыдущем квартале. Вторичный рынок предлагает более доступные варианты — около 24,1 тыс. руб. Бренд Apple занимает лидирующие позиции и в этом сегменте, составив 28% от общего объема продаж; новый MacBook можно приобрести за 93,3 тыс. руб., а б/у вариант обойдется в среднем в 40 тыс. руб.

Продажи планшетов также продемонстрировали положительную динамику, увеличившись на 15% по сравнению с апрелем—июнем. Средняя стоимость нового устройства составила 41,7 тыс. руб., тогда как на вторичном рынке цена составляет всего 15,7 тыс. руб. Apple занимает 56% от всех продаж планшетов. Новый iPad можно купить за 57,6 тыс. руб., а б/у вариант доступен за 22,3 тыс. руб.

Мария Удовик