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Фельдшер спас пассажира на борту рейса Сочи — Самара

На борту самолета, следовавшего из Сочи в Самару, фельдшер Степан Андреевич оперативно оказал первую помощь пассажиру, который столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Вмешательство специалиста позволило стабилизировать состояние пострадавшего до приземления, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Один из пассажиров рейса Сочи — Самара начал испытывать резкое ухудшение состояния здоровья. Через 30 минут после взлета у пострадавшего начались проблемы: он побледнел, стал потеть и потерял сознание на несколько секунд.

Оценив состояние пациента, фельдшер обнаружил низкое артериальное давление (70/40) и принял решение уложить его в удобное положение. Специалист приподнял его ноги, чтобы улучшить кровообращение, и контролировал его состояние на протяжении более чем часа.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте сотрудники ГАИ помогли годовалому ребенку. У малолетней пострадавшей была высокая температура тела, она теряла сознание.

Мария Удовик

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