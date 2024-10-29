Сбытчика наркотиков осудили на 12 лет в Сочи

В Хостинском районе Сочи завершилось судебное разбирательство по делу о незаконном сбыте наркотических веществ. Жителя Новоалтайска осудили на 12 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокурор Хостинского района поддержал обвинение в отношении фигуранта дела, признанного виновным в совершении 15 преступлений по ч. 3 ст. 30, п.п. «а,б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств группой лиц в значительном размере). По материалам дела, подсудимый вступил в преступный сговор с неустановленным лицом под псевдонимом Santa через мобильное приложение, чтобы узнать местонахождение крупного тайника для дальнейшего сбыта.

В ходе следствия установили, что обвиняемый обнаружил оптовую закладку мефедрона весом не менее 16,19 грамма. Фигурант дела расфасовал наркотик в прозрачные пакеты и подготовил его к продаже, используя синюю липкую ленту для маркировки.

Часть запрещенных веществ подсудимый успел реализовать — 1,72 грамма мефедрона. В соответствии с мнением государственного обвинителя суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Мария Удовик