Владимир Путин посетит Валдайский форум в Сочи

Президент РФ Владимир Путин прибудет на Валдайский форум в Сочи в начале ноября. Участие главы государства в мероприятии подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пленарное заседание дискуссионного клуба «Валдай» пройдет в Сочи 7 ноября. Владимир Путин ежегодно принимает участие в конференции. На площадке форума президент отвечает на вопросы и выступает с речью. Тема пленарной сессии в 2024 году — «Безопасность для всех и каждого. Вместе — в новый мир».

Пленарное заседание пройдет по итогам форума, который состоится с 4 по 7 ноября. В программе около 20 мероприятий, которые посвящены актуальным международным проблемам.

В 2023 году Валдайский форум был юбилейным, 20-м. Он также проходил в Сочи. Мероприятие традиционно посещал глава государства.

Вячеслав Рыжков