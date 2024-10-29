Инвестор курорта «Турьев Хутор»: все заявленные планы будут выполнены

В горах Сочи будут реализованы все заявленные инвестиции и планы по строительству нового курорта «Турьев Хутор». Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в пресс-службе компании «Интеррос», занимающейся реализацией проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 2021 году СМИ сообщали, что госкорпорация развития «ВЭБ.РФ», «Интеррос» и компания «Васта Дискавери» подписали соглашение о создании курорта «Долина Васта». Позднее название было изменено на «Турьев Хутор». Объем инвестиций оценивался в 80 млрд руб.

Как писал «Ъ-Кубань», приступить к строительству нового курорта в горном кластере Сочи планируют в конце 2024 года. На первом этапе инвестор намерен создать туристическую деревню, рассчитанную на 700 номеров.

Проект реализуют в течение четырех-пяти лет. Он станет продолжением курорта «Роза Хутор», площадь которого увеличится в полтора-два раза.

Андрей Куценко