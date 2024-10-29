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В Сочи встретили семимиллионного туриста

В Сочи прибыл семимиллионный турист. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

В период осенних каникул в Сочи встретили Эльвиру Пушину, которая прибыла на курорт в сопровождении супруга Дмитрия и двух сыновей, Руслана и Романа. Как уточнил глава курорта, семья Пушиных на протяжении многих лет выбирает Сочи как место для ежегодного отдыха. В этот раз они предпочли санаторный комплекс с программами оздоровления.

«Ъ-Сочи» писал, что зимой стоимость проживания в Сочи может достигать 3 тыс. руб. за сутки. На Красной Поляне ценник поднимается до 9,5 тыс. руб.

Мария Удовик

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