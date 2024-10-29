Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Зимой сутки проживания на Красной Поляне могут стоить 9,5 тысяч рублей

На Красной Поляне, которая остается лидером по количеству туристов, средняя стоимость ночи в трехзвездочном отеле зимой составляет 9,5 тыс. руб. Более экономный вариант — проживание в Эсто-Садке, где цена за ночь составит около 8 тыс. руб. В Сочи можно найти варианты проживания за 3 тыс. руб., но придется потратить около часа на дорогу до склонов, сообщает сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

В Архызе горнолыжники могут ожидать среднюю цену за номер в гостинице на уровне 10 тыс. руб. В Домбае стоимость меньше – 8 тыс. руб. за ночь.

Курорт «Шерегеш» предлагает номера за 9 тыс. руб., но при размещении в одноименном поселке цена может снизиться до 5 тыс. руб. Время в пути от курорта до поселка составит около 10 минут.

Для тех, кто выбирает отдых на Алтае, стоимость проживания в Манжероке составляет 8 тыс. руб. за ночь, тогда как гостиницы в Горно-Алтайске обойдутся в 5 тыс. руб. Но при выборе последнего придется дополнительно провести 45 минут в дороге в одну сторону.

Альтернативные варианты зимнего отдыха открываются на Эльбрусе, где ночь в отеле обойдется в 8 тыс. руб. Живя в поселке Терскол, можно найти место за 7 тыс. руб., а самые терпеливые могут разместиться в Нальчике за 3,5 тыс. руб. с двухчасовой поездкой до склонов. Также стоит рассмотреть вариант катания на курорте «Чегет», где номер можно найти за 6 тыс. руб.

На Кольском полуострове ценовые предложения на курорте «Большой Вудъявр» колеблются. В Кировске номер за ночь обойдется путешественникам в 4 тыс. руб. В самом курорте стоимость вырастает до 9 тыс. руб. в сутки.

Недорогим вариантом окажется отдых в Белокурихе, где предложение начинается от 6,5 тыс. руб. за сутки. Наиболее выгодное размещение ждет туристов в Абзаково с ценой 3,5 тыс. руб., а в поселке Новоабзаково можно найти номера за 3 тыс. руб. в пяти минутах от склонов.

На курорте «Губаха» ночлег будет доступен за 5 тыс. руб., однако в Перми можно найти предложения еще дешевле — от 3,2 тыс. руб. Путешественникам стоит учитывать длительность поездки к курорту — около трех часов.

На «Хвалынске» ночь размещения составит 4 тыс. руб., а остановка в Балаково обойдется в 3 тыс. руб. В Саратове стоимость размещения в сутки составит всего 2,5 тыс. руб., но до склонов ехать три часов.

Мария Удовик

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...