Зимой сутки проживания на Красной Поляне могут стоить 9,5 тысяч рублей

На Красной Поляне, которая остается лидером по количеству туристов, средняя стоимость ночи в трехзвездочном отеле зимой составляет 9,5 тыс. руб. Более экономный вариант — проживание в Эсто-Садке, где цена за ночь составит около 8 тыс. руб. В Сочи можно найти варианты проживания за 3 тыс. руб., но придется потратить около часа на дорогу до склонов, сообщает сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

В Архызе горнолыжники могут ожидать среднюю цену за номер в гостинице на уровне 10 тыс. руб. В Домбае стоимость меньше – 8 тыс. руб. за ночь.

Курорт «Шерегеш» предлагает номера за 9 тыс. руб., но при размещении в одноименном поселке цена может снизиться до 5 тыс. руб. Время в пути от курорта до поселка составит около 10 минут.

Для тех, кто выбирает отдых на Алтае, стоимость проживания в Манжероке составляет 8 тыс. руб. за ночь, тогда как гостиницы в Горно-Алтайске обойдутся в 5 тыс. руб. Но при выборе последнего придется дополнительно провести 45 минут в дороге в одну сторону.

Альтернативные варианты зимнего отдыха открываются на Эльбрусе, где ночь в отеле обойдется в 8 тыс. руб. Живя в поселке Терскол, можно найти место за 7 тыс. руб., а самые терпеливые могут разместиться в Нальчике за 3,5 тыс. руб. с двухчасовой поездкой до склонов. Также стоит рассмотреть вариант катания на курорте «Чегет», где номер можно найти за 6 тыс. руб.

На Кольском полуострове ценовые предложения на курорте «Большой Вудъявр» колеблются. В Кировске номер за ночь обойдется путешественникам в 4 тыс. руб. В самом курорте стоимость вырастает до 9 тыс. руб. в сутки.

Недорогим вариантом окажется отдых в Белокурихе, где предложение начинается от 6,5 тыс. руб. за сутки. Наиболее выгодное размещение ждет туристов в Абзаково с ценой 3,5 тыс. руб., а в поселке Новоабзаково можно найти номера за 3 тыс. руб. в пяти минутах от склонов.

На курорте «Губаха» ночлег будет доступен за 5 тыс. руб., однако в Перми можно найти предложения еще дешевле — от 3,2 тыс. руб. Путешественникам стоит учитывать длительность поездки к курорту — около трех часов.

На «Хвалынске» ночь размещения составит 4 тыс. руб., а остановка в Балаково обойдется в 3 тыс. руб. В Саратове стоимость размещения в сутки составит всего 2,5 тыс. руб., но до склонов ехать три часов.

Мария Удовик