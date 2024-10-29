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Председатель СКР потребовал доклад о массовой драке в Сочи

Глава СКР потребовал от руководителя следственного управления по Краснодарскому краю предоставить подробный доклад об установленных деталях массовой драки в Сочи. Об этом сообщает Информационный центр СКР в своем Telegram-канале.

Фото: Информационный центр СК России

Фото: Информационный центр СК России

В социальных сетях появилась информация о конфликте, который произошел на территории одного из жилых комплексов в Сочи. В конфликте несовершеннолетний получил телесные повреждения.

Региональный следком начал процессуальную проверку по факту хулиганства. Глава СКР Александр Бастрыкин направил запрос руководителю следственного управления по Краснодарскому краю Андрею Маслову с требованием предоставить доклад о выявленных обстоятельствах происшествия.

«Ъ-Сочи» писал, что на улице Труда произошла массовая драка. 23 участника конфликта задержали и доставили в отдел полиции. В отношении 10 из них составили административные протоколы.

Мария Удовик

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