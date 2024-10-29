Впервые в Сочи запустят рейсы на Шри-Ланку

Аэропорт Сочи впервые запустит рейсы на Шри-Ланку. Перелетами будет заниматься авиакомпания AZUR air, сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Впервые отправиться в Коломбо можно будет 7 ноября 2024 года. Рейсы будут выполнять один раз в 10 дней.

Boeing 767-300, на котором планируют выполнять перелеты, может вместить до 336 пассажиров. Узнать стоимость или приобрести билеты можно у туроператоров — партнеров авиакомпании.

«Ъ-Сочи» писал, что «Уральские авиалинии» открыли рейсы из Сочи в Баку. Самолеты отправляются два раза в неделю (понедельник и четверг).

Мария Удовик