Обвинение на высшем уровне

Расследование уголовного дела в отношении бывших высокопоставленных чиновников из Самарской области вышло на новый уровень. Их обвиняют в организации преступного сообщества (ОПС). Следствие считает, что они работали в интересах застройщика станции «Театральная» самарского метрополитена, искусственно завысив смету.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший председатель самарского правительства Виктор Кудряшов

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Бывший председатель самарского правительства Виктор Кудряшов

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

ГСУ ГУ МВД по Самарской области предъявило обвинение бывшим высокопоставленным чиновникам региона из команды экс-губернатора Дмитрия Азарова, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Речь идет об экс-председателе регионального правительства Викторе Кудряшове, бывших министрах строительства Николае Плаксине, Михаиле Асееве, экс-министре финансов Андрее Прямилове, а также «иных неустановленных лицах». Следствие их обвиняет в организации преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Ранее сообщалось, что бывшим чиновникам инкриминируется превышение должностных полномочий (ч. 3 ст.286 УК РФ) при строительстве станции «Театральная». Следствие полагает, что они действовали в интересах крупнейшего регионального застройщика — ГК «Волгатрансстрой».

Смета якобы была искусственно увеличена до 18,4 млрд руб., а для получения инвестиционного кредита из федерального бюджета (10,3 млрд руб.) должностные лица сознательно ввели президента и правительство РФ в заблуждение.

Михаил Асеев в настоящее время находится под домашним арестом, он активно сотрудничает со следствием. Остальные фигуранты уголовного дела пребывают в СИЗО. Николай Плаксин и Андрей Прямилов были арестованы на позапрошлой неделе. Господин Кудряшов находится под стражей с ноября 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бывший министр строительства Самарской области Николай Плаксин Фото: Правительство Самарской области Бывший министр строительства Самарской области Михаил Асеев Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Бывший министр финансов Самарской области Андрей Прямилов Фото: Коммерсантъ / Евгений Гладков Следующая фотография 1 / 3 Бывший министр строительства Самарской области Николай Плаксин Фото: Правительство Самарской области Бывший министр строительства Самарской области Михаил Асеев Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Бывший министр финансов Самарской области Андрей Прямилов Фото: Коммерсантъ / Евгений Гладков

Холдинг «Волгатрансстрой» Вячеслава Сонина является одним из крупнейших подрядчиков по госконтрактам в сфере строительства Самарской области. Родной брат бывшего губернатора Дмитрия Азарова Олег Азаров в 2019 году вошел в состав градостроительного совета при губернаторе как представитель АО «Балтийская строительная компания», принадлежащего Вячеславу Сонину. Виктор Кудряшов занял должность первого зампреда правительства региона в декабре 2018 года, а временно исполняющим эти обязанности он был назначен еще в ноябре 2017 года. Вместе с главой региона Дмитрием Азаровым господин Кудряшов работал с конца 90-х годов прошлого века. После прошедших в сентябре 2023 года выборов губернатора Самарской области кандидатура Виктора Кудряшова на должность руководителя регионального кабмина не была согласована на федеральном уровне, несмотря на попытки Дмитрия Азарова.

По одной из версий, связано это было с тем, что сын экс-главы правительства, проживая в Грузии с семьей, писал посты, критикуя действия властей РФ, в том числе СВО, в связи с чем в его отношении была начата проверка.

Бывший глава Самарской области Дмитрий Азаров, в чьей команде работали арестованные экс-министры, недавно был опрошен следователем СУ СКР по региону в рамках проверки соблюдения антикоррупционного законодательства. Спустя пять месяцев после своей отставки экс-губернатор так и не нашел новую работу, оставаясь членом бюро Высшего совета «Единой России». Дозвониться до экс-губернатора Самарской области и получить комментарии “Ъ” не удалось.

Депутат Госдумы РФ от Самарской области Михаил Матвеев отметил, что ситуация с массовыми арестами бывших высокопоставленных чиновников местного правительства является беспрецедентной для региона. «Коррупционные скандалы были при всех губернаторах, но такой масштаб мы видим впервые. Полагаю, следствие работает с подозреваемыми, чтобы они дали показания в отношении возможных заинтересованных лиц. Расширение круга обвиняемых может привести к увеличению сроков привлечения к ответственности»,— рассказал господин Матвеев.

Андрей Сазонов, Самара