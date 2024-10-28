Кумысолечебница и прибытие первых составов из КНР в комплекс им. Дэн Сяопина

Логистический комплекс имени Дэн Сяопина принял первые составы из Китайской Народной Республики в тестовом режиме. Состав на экспорт в КНР планируют отправить до конца текущего месяца.

В Татарстане была выявлена сеть нелегальных мастерских, занимавшихся производством и незаконным распространением оружия. Оперативники ФСБ РФ, МВД и Росгвардии остановили деятельность 124 граждан из 39 регионов, вовлеченных в схемы нелегального оборота и переработки оружия.

В Ютазинском районе Татарстана ведется строительство двух молочных комплексов общей стоимостью 242 млн руб. Один из комплексов рассчитан на 500 голов и будет стоить 170 млн руб., а второй — на 700 голов с бюджетом в 72 млн руб. Кроме того, в районе проходит реконструкция телятника на сумму 38 млн руб.

В Татарстане будет установлен штраф за несвоевременную оплату муниципальной парковки. Согласно новым правилам, стоянку на платном парковочном месте необходимо оплатить в течение 15 минут с момента начала использования. В случае несвоевременной оплаты штраф останется на уровне 2,5 тыс. руб.

В 2025 году лимит финансирования содержания улично-дорожной сети Казани будет увеличен до почти 2,4 млрд руб., что вдвое превышает текущий уровень. Дополнительные средства на увеличение финансирования будут выделены из дополнительных доходов бюджета города.

Этиленовый комплекс ЭП-600 в Нижнекамске готовится к приему первого сырья в ноябре. На конец октября уровень реализации проекта достиг 97,5%. В настоящее время комплекс готовится к этапу «горячего пуска», на котором будет осуществляться запуск оборудования с использованием прямогонного бензина.

По итогам 2023 года Татарстан занял третье место в рейтинге регионов России по научно-техническому развитию, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу. На долю Татарстана, Москвы и Санкт-Петербурга приходится около 36% от общего объема отгруженных инновационных товаров, работ и услуг в стране за 2023 год.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин высказался против введенного запрета на ношение платков в учебных заведениях Владимирской области. По его словам, мусульманки, соблюдающие традиции, не прекратят покрывать головы.

В деревне Куюки Пестречинского района Татарстана временно закрыли детский центр «Амишка» на 15 дней. Лабораторные исследования показали наличие бактерий кишечной палочки в пробе готового блюда и двух смывах с объектов окружающей среды.

В Ютазинском районе Республики Татарстан планируется создать кумысолечебницу. Проект собирается реализовать индивидуальный предприниматель, однако инвестора для его финансирования найти еще не удалось.

Влас Северин