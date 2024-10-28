По итогам 2023 года Татарстан занял третье место в списке регионов России по научно-техническому развитию. На первой и второй строчке расположились Москва и Санкт-Петербург. Об этом сообщили в исследовании «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в топ-3 регионов России по научно-техническому развитию

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Татарстан вошел в топ-3 регионов России по научно-техническому развитию

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Татарстан, Москва и Санкт-Петербург возглавляли рейтинг и в прошлом году. На эти регионы приходится около 36% объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг в России за 2023 год.

По итогам исследования, Татарстан расположился на первом месте в РФ по инновационной активности организаций за прошлый год.

Последние места в рейтинге научно-технического развития заняли Чеченская Республика, Еврейская автономная область и Республика Ингушетия.

Диана Соловьёва