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В Ютазинском районе Татарстана планируется открыть кумысолечебницу

Индивидуальный предприниматель планирует открыть кумысолечебницу в Ютазинском районе Республики Татарстан. Об этом на «Муниципальном часе» сообщил глава района Аяз Шафигуллин.

Индивидуальный предприниматель Эльвира Кулеева, занимающаяся коневодством и производством кумыса, хочет развивать туристическое направление, построив дома для отдыхающих и предлагая курсы лечения кумысом.

Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина отметила, что раньше в республике функционировала Ютазинская кумысолечебница всесоюзного значения. Кумыс является брендом Ютазинского района, но, несмотря на наличие земли для проекта, инвестор на реализацию нового проекта пока не найден.

Влас Северин

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