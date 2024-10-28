Этиленовый комплекс в Нижнекамске готовится принять первое сырье в ноябре, сообщает пресс-служба «Нижнекамскнефтехим» (входит в СИБУР). Прогресс реализации проекта ЭП-600 на конец октября составляет 97,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЭП-600 в Нижнекамске готовится к приему сырья в ноябре

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ ЭП-600 в Нижнекамске готовится к приему сырья в ноябре

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

На сегодняшний день комплекс готовится к «горячему пуску» — это этап, на котором производится запуск оборудования с использованием прямогонного бензина. Пусконаладка объектов, обеспечивающих работоспособность всего комплекса, завершена, введена в эксплуатацию энергетическая инфраструктура и факельная система производства.

Продолжается пусконаладка на технологических системах. На производстве пиролиза, компримирования и газоразделения провели тестирование котлов высокого давления. В октябре завершены индивидуальные испытания и включены в работу два компрессора этиленового и пропиленового холодильных циклов. Работают 4 из 10 компрессоров комплекса, которые в плановом порядке запускаются в работу.

Выпуск первой продукции ожидается в декабре 2024 года. К 2026 году планируется выпускать 600 тыс. тонн этилена в год.

Зарина Акбирова