Логистический комплекс им. Дэн Сяопина в тестовом режиме принял первые составы из КНР

Логистический комплекс им. Дэн Сяопина в тестовом режиме принял первые составы из Китая, об этом сообщил сегодня первый замруководителя исполкома Нижнекамского района Татарстана Ильназ Мухаметьянов на деловом понедельнике. До конца месяца планируется отправить состав на экспорт.

Строительство логистического комплекса началось в 2023 году, он привязан к индустриальному парку ЭП-600 и предназначен для отгрузки продукции предприятий Нижнекамска и ЭП-600 в частности.

Общая площадь складских помещений составила 100 тыс. кв. м., общая площадь контейнерной площадки — 43 тыс. кв. м. К комплексу проведено шесть ж/д путей протяженностью 1,075 км. В проект инвестировано 51,5 млрд руб., грузооборот — 100 тыс. контейнеров.

Зарина Акбирова