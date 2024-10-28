В 2025 году лимит финансирования содержания Казани увеличат до 2,4 млрд рублей

По решению мэра Казани Ильсура Метшина в следующем году лимит финансирования улично-дорожного содержания города увеличится в 2 раза и составит почти 2,4 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Средства на увеличение финансирования будут выделены из дополнительных доходов Казани. Изменение позволит повысить зарплаты водителей-механизаторов (на 40%, до 120 тыс. руб.) и рабочих, обслуживающих дорожную сеть столицы Татарстана (на 20%, до 73,4 тыс. руб.).

«Мы должны понимать, что у работников городского благоустройства была неконкурентная заработная плата. Впервые мы приняли решение, что все дополнительные доходы будут направлены на повышение зарплаты водителям-механизаторам и работникам дорожного сервиса»,— рассказал Ильсур Метшин.

Как сообщил замруководителя исполкома Игорь Куляжев, в Казани для работы в полторы смены не хватает 231 водителя и 68 дорожных рабочих.

Ранее сообщалось, что этой зимой дорожные службы будут очищать 23 млн кв. м дорог от снега, что на 550 тыс. больше, чем в прошлую зиму.

Диана Соловьёва