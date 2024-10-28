В Татарстане нашли сеть подпольных мастерских по незаконному обороту оружия

В Татарстане обнаружили сеть подпольных мастерских, где изготавливали и незаконно распространяли оружие. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.

Сотрудники ФСБ РФ, МВД и Росгвардии пресекли деятельность 124 жителей 39 субъектов страны, которые причастны к незаконному обороту оружия и его переделке в подпольных мастерских.

В августе-сентябре 2024 года в Татарстане, Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, ДНР и т.д. провели обыски по местам проживания нелегальных оружейников. Из незаконного оборота изъяли 333 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди них были гранатометы, огнеметы, минометы, пулеметы, автоматы и др. Также изъяли более 290 кг взрывчатых веществ (порох, тротил) и более 633 тыс. патронов разного калибра.

На территории 39 субъектов сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии прекратили деятельность 59 подпольных мастерских.

Диана Соловьёва