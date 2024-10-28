Муфтий Татарстана раскритиковал запрет на ношение платков в школах

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин высказался против запрета на ношение платков в школах Владимирской области. Об этом глава Духовного управления мусульман сообщил в своем Telegram-канале.

«Очевидно, что приказ Министерства образования Владимирской области является дискриминационным, подрывает общественную стабильность в России, противоречит Конституции РФ, в которой гражданам гарантирована свобода вероисповедания и даже подчеркнуто упоминается вера в Бога»,— говорится в сообщении муфтия Татарстана.

По его мнению, практикующие мусульманки ни при каких обстоятельствах не перестанут ходить покрытыми. Запрет на ношение платков запрещает школьникам верить в Бога и может привести к тому, что большое количество девочек перейдет на домашнее обучение.

«Чиновникам-авторам приказа не помешает пройти ликбез о термине хиджаб. Хиджаб — это любая одежда, которая покрывает тело женщины, кроме лица и кистей рук. В России это — платок и длинное платье»,— заявил Камиль хазрат Самигуллин.

Муфтий Татарстана напомнил, что во время саммита БРИКС в Казани представители иностранных делегаций оценили культурное разнообразие и согласие между народами России. Камиль хазрат Самигуллин отметил, что в Казанской декларации говорится о сотрудничестве для «продвижения и защиты демократии, прав человека и основных свобод для всех». Один из тезисов принятого документа: «Терпимость и мирное сосуществование являются одними из важнейших ценностей и принципов взаимоотношений между государствами и обществами». Муфтий Татарстана предположил, что чиновники из Владимирской области открыто игнорируют тезисы Казанской декларации.

Ранее Министерство образования и молодежной политики Владимирской области внесло приказ, согласно которому школьникам нельзя носить религиозную одежду: хиджабы, никабы и т.д.

В сентябре 2024 года Правительство Росси не поддержало законопроект, запрещающий в общественных местах ношение религиозной одежды, которая скрывает лицо.

Диана Соловьёва