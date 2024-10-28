В Ютазинском районе Татарстана строится два молочных комплекса за 242 млн рублей

В Ютазинском районе Татарстана строится два молочных комплекса за 242 млн руб.: на 500 голов за 170 млн руб. и на 700 голов за 72 млн руб. соответственно. Об этом на «Муниципальном часе» рассказал глава Ютазинского района Аяз Шафигуллин.

Также в районе осуществляется реконструкция телятника за 38 млн руб.

По словам главы, в район планируется закупить 600 голов коров, финансирование которых будет за счет средств республиканского бюджета (40%) и средств местных производителей.

Сейчас в районе производят от 50 до 55 тыс. тонн молока, в планах — дойти до 100 тыс. тонн.

Зарина Акбирова