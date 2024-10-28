В Куюках временно закрыли детский центр после заражения детей кишечной палочкой

В деревне Куюки Пестречинского района Татарстана на 15 суток закрыли центр по присмотру и уходу за детьми «Амишка». Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Татарстана.

Лаишевский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора проверил объект после регистрации случаев кишечной палочки у детей. Детский центр зарегистрирован на ИП Шаймуллину А.Р. В ходе проверки установлено, что сотрудники центра:

использовали сырье при отсутствии необходимых условий для приготовления блюд;

обрабатывали сырье и готовую продукцию на одном столе;

обрабатывали сырье и мыли посуду в одной раковине;

нарушили требования к санитарно-техническому и санитарно-гигиеническому содержанию помещений, условия хранения пищи.

В результате лабораторных исследований в пробе готового блюда и в двух смывах с объектов внешней среды обнаружили бактерии группы кишечной палочки. На ИП составили протоколы об административном правонарушении. Детский центр «Амишка» опечатали.

Диана Соловьёва