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В Куюках временно закрыли детский центр после заражения детей кишечной палочкой

В деревне Куюки Пестречинского района Татарстана на 15 суток закрыли центр по присмотру и уходу за детьми «Амишка». Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Татарстана.

Лаишевский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора проверил объект после регистрации случаев кишечной палочки у детей. Детский центр зарегистрирован на ИП Шаймуллину А.Р. В ходе проверки установлено, что сотрудники центра:

  • использовали сырье при отсутствии необходимых условий для приготовления блюд;
  • обрабатывали сырье и готовую продукцию на одном столе;
  • обрабатывали сырье и мыли посуду в одной раковине;
  • нарушили требования к санитарно-техническому и санитарно-гигиеническому содержанию помещений, условия хранения пищи.

В результате лабораторных исследований в пробе готового блюда и в двух смывах с объектов внешней среды обнаружили бактерии группы кишечной палочки. На ИП составили протоколы об административном правонарушении. Детский центр «Амишка» опечатали.

Диана Соловьёва

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