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Раис Татарстана подписал закон о штрафе за несвоевременную оплату парковки

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, согласно которому будут внесены изменения в ст. 3.16 («Неуплата за размещение транспортных средств на платной муниципальной парковке»). В законе будет предусмотрен штраф за несвоевременную оплату муниципальной парковки. Информация об этом появилась в соответствующем документе.

По правилам, стоянку на парковочном месте нужно оплатить в течение 15 минут с начала использования. Размер штрафа сохранится и составит 2,5 тыс. руб.

Как сообщила пресс-служба Госсовета Татарстана, из-за отсутствия условия о своевременной оплате местные жители оставляли машины на платных парковках на неограниченное время и оплачивали парковку постфактум либо в неполном объеме.

Закон был принят Госсоветом республики 9 октября 2024 года. Он вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Диана Соловьёва

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