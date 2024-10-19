В Нижнекамске после отравления школьников возбудили уголовное дело

В Нижнекамске после массового отравления учеников школы № 15 возбуждено уголовное дело о производстве и сбыте опасной продукции. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование, отобрав пробы воды и пищи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

18 октября у шестерых школьников в возрасте от 7 до 15 лет появились симптомы кишечной инфекции: рвота, диарея и высокая температура. Двое из них были госпитализированы, состояние одного ребенка оценивается как тяжелое.

Сегодня в инфекционное отделение обратились еще два школьника с похожими симптомами. В связи с инцидентом Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование, взяв пробы воды, готовой продукции, сырья и смывы с поверхностей для анализа. В школе и пищеблоке была проведена дезинфекция.

Как сообщает Mash Iptash, поставкой продуктов в учебное заведение занимается компания ООО «АБК-Пэймент».

Анар Зейналов