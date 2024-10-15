Неделя до саммита БРИКС в Казани: что меняется в городе

В дни саммита БРИКС в Казани планируется значительное снижение туристического потока. Туристические агентства уже уведомили о введении ограничений. Власти Татарстана также призвали туркомпании не принимать экскурсионные группы на 3-4 дня, чтобы обеспечить комфортное передвижение участников саммита.

В Казани начал работу Главный операционный центр саммита БРИКС, который будет действовать до 30 октября. Центр, расположенный на ул. Петербургской, 52, создан для координации и коммуникации организаторов мероприятий. Совещания проводятся ежедневно, а руководителем является министр земельно-имущественных отношений Татарстана Азат Кадыров.

Гран-при России по фигурному катанию в Казани не будет отменен из-за саммита БРИКС. Соревнования состоятся 30 октября и 1 ноября, несмотря на ранее появившиеся слухи о возможной отмене.

Страны БРИКС поддержали создание собственного рейтинга университетов, так как существующие международные оценки не соответствуют их специфике. Об этом сообщил генеральный директор агентства RAEX Дмитрий Гришанков. Он отметил, что глобальные рейтинги не учитывают потребности стран БРИКС, такие как нехватка специалистов в России. Идея создания нового рейтинга была предложена ЮАР для улучшения позиций университетов, образованных после апартеида, которые не могут войти в существующие рейтинги из-за отсутствия репутации и исторической значимости.

В Казани к саммиту БРИКС отреставрировали 5 исторических объектов, включая башню Сююмбике в Казанском Кремле и здание Казанской ратуши. На башне провели противоаварийные работы и гидроизоляцию. Ратушу отремонтировали, обновили кровлю и фасад, а также сделали архитектурную подсветку. Внутренние помещения железнодорожного вокзала были отремонтированы, уложили тротуарную плитку. Также отреставрированы главный корпус Казанского федерального университета и здание Казанского авиационного института, где обновили фасады и кровли.

На время саммита БРИКС с 08:00 19 октября до 08:00 26 октября в аэропорту Казани закроют зал повышенной комфортности терминала 2. В пресс-службе аэропорта отметили, что пассажирам внутренних рейсов рекомендуется пользоваться терминалами 1 и 1А.

Авиакомпания Azur Air перенесла 6 рейсов из международного аэропорта Казани в аэропорт «Бегишево» в Нижнекамске в дни саммита БРИКС. Среди перенесенных рейсов — два рейса в Анталью 21 и 23 октября, один рейс в Анталью 22 октября и один рейс в Даламан 23 октября. Авиакомпания рекомендует пассажирам заранее планировать свои маршруты.

В Казани закрыли зону для завершения аренды каршеринга «Делимобиль» в центре города. Пользователи больше не могут завершать аренду в этой части города, и ограничения могут продлиться около двух недель, однако точные сроки пока не уточнены.

Отель у моста «Миллениум» будет достроен к началу саммита БРИКС. Об этом сообщил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов. Проект был одобрен в сентябре 2023 года, и строительные работы начались в марте этого года.

На саммит БРИКС в Казани будут курсировать 5 дополнительных электропоездов серии ЭПЗД с интервалом до 20 минут. В период с 19 по 25 октября назначены 176 пригородных рейсов, включая маршруты Вахитово — Аэропорт и Казань — Аэропорт, которые будут работать с 06:30 до 22:30.

Завтра, 16 октября, в Казани пройдет проверка муниципальной системы оповещения населения с 10:40 до 10:43. Жители услышат звуковой сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и голосовое сообщение о проведении проверки. Временный замминистра по делам ГО и ЧС Татарстана Сергей Вершинин отметил, что в случае отсутствия звука сирены не следует волноваться — идет модернизация системы оповещения, и все проблемные зоны будут учтены.