В Казани каршеринг «Делимобиль» закрыл зону в центре города. Теперь пользователи сервиса не могут завершить аренду в этой части города, сообщили «Ъ Волга-Урал» в технической поддержке каршеринга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В центре Казани закрыли зону для завершения аренды каршеринга «Делимобиль»

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ В центре Казани закрыли зону для завершения аренды каршеринга «Делимобиль»

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Кроме того, представитель «Делимобиля» отметил, что точных сроков ограничений нет, но они могут продлиться около двух недель.

С 19 октября в Казани будут введены ограничения на аренду электросамокатов и велосипедов — операторы начинают их вывозить из города. Также муниципальные парковки закроются для жителей и автомобилей каршеринга, пользоваться ими смогут только аккредитованные транспортные средства организаторов. Подробнее об ограничениях, связанных с саммитом БРИКС, — в материале «Ъ Волга-Урал».

Анар Зейналов