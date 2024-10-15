В центре Казани закрыли зону для завершения аренды каршеринга «Делимобиль»
В Казани каршеринг «Делимобиль» закрыл зону в центре города. Теперь пользователи сервиса не могут завершить аренду в этой части города, сообщили «Ъ Волга-Урал» в технической поддержке каршеринга.
В центре Казани закрыли зону для завершения аренды каршеринга «Делимобиль»
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Кроме того, представитель «Делимобиля» отметил, что точных сроков ограничений нет, но они могут продлиться около двух недель.
С 19 октября в Казани будут введены ограничения на аренду электросамокатов и велосипедов — операторы начинают их вывозить из города. Также муниципальные парковки закроются для жителей и автомобилей каршеринга, пользоваться ими смогут только аккредитованные транспортные средства организаторов. Подробнее об ограничениях, связанных с саммитом БРИКС, — в материале «Ъ Волга-Урал».