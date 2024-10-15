Гран-при по фигурному катанию в Казани не будут отменять из-за саммита БРИКС

Юниорский этап Гран-при России по фигурному катанию не будут переносить из-за саммита БРИКС. Спортивные соревнования намечены на 30 октября и 1 ноября. Об этом «Матч ТВ» рассказали в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

Ранее в СМИ появилась информация, что этап Гран-при могут отменить из-за проведения в Казани встречи глав государств. Соревнования по фигурному катанию пройдут в намеченный срок.

На Гран-при в Казани выступит победительница финала Кубка России по фигурному катанию Вероника Яметова.

Об ограничениях во время саммита БРИКС читайте в материале «Ъ Волга-Урал».

Диана Соловьёва