В Казани начал работу Главный операционный центр саммита БРИКС

В Казани до 30 октября будет работать Главный операционный центр Татарстана, его образовали на время проведения саммита БРИКС. Информация об этом появилась в постановлении Кабинета министров. Его подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Цель создания центра — координация и коммуникация организаторов мероприятий. Объект расположен на ул. Петербургской, 52.

Совещания Центра проводятся каждый день. В состав учреждения входят его руководитель, заместители и члены организации. Глава утверждает документы, необходимые для деятельности Центра, руководителем является министр земельно-имущественных отношений Татарстана Азат Кадыров.

Диана Соловьёва