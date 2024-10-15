Туркомпании призвали не принимать экскурсионные группы во время саммита БРИКС

Власти Татарстана призвали туристические компании не принимать экскурсионные группы во время проведения саммита БРИКС в Казани. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя Госкомитета региона по туризму Сергея Иванова.

По словам Сергея Иванова, это, в первую очередь, связано с перемещением по городу участников саммита. Рекомендация касается всего лишь трех-четырех дней, когда в Казани будут находиться высокопоставленные гости.

Для участников саммита подготовлена специальная экскурсионная программа, которая позволит им познакомиться с культурой и историей Татарстана. Гостям предложат экскурсии по Казани, а также на остров-град Свияжск, в Болгар и Елабугу.

Участников саммита БРИКС в Казани разместят в 86 объектах, включая 57 отелей. Ожидается прибытие делегаций из 33 стран, в том числе 24 первых лиц государств и высокопоставленных представителей различных международных организаций. Подробнее об ограничениях, связанных с саммитом БРИКС, — в материале «Ъ Волга-Урал».

Анар Зейналов