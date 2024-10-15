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В дни саммита БРИКС компания Azur Air перенесла 6 рейсов из Казани в Бегишево

Авиакомпания Azur Air решила перенести 6 своих рейсов из международного аэропорта Казани в аэропорт «Бегишево» в Нижнекамске. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

В дни саммита БРИКС компания Azur Air перенесла 6 рейсов из Казани в Бегишево

В дни саммита БРИКС компания Azur Air перенесла 6 рейсов из Казани в Бегишево

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В дни саммита БРИКС компания Azur Air перенесла 6 рейсов из Казани в Бегишево

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Бегишево перенесли следующие рейсы:

  • ZF1021/1022 Казань — Анталья — 21 и 23 октября;
  • ZF1017/1018 Казань — Анталья — 22 октября;
  • ZF819/820 Казань — Даламан — 23 октября.

Авиакомпания просит пассажиров заранее планировать маршрут и прибытие в аэропорт.

Сегодня стало известно, что в дни проведения саммита БРИКС в Казани в терминале 2 казанского аэропорта закроют зал повышенной комфортности.

Диана Соловьёва

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