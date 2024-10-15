В дни саммита БРИКС компания Azur Air перенесла 6 рейсов из Казани в Бегишево
Авиакомпания Azur Air решила перенести 6 своих рейсов из международного аэропорта Казани в аэропорт «Бегишево» в Нижнекамске. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.
В дни саммита БРИКС компания Azur Air перенесла 6 рейсов из Казани в Бегишево
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В Бегишево перенесли следующие рейсы:
- ZF1021/1022 Казань — Анталья — 21 и 23 октября;
- ZF1017/1018 Казань — Анталья — 22 октября;
- ZF819/820 Казань — Даламан — 23 октября.
Авиакомпания просит пассажиров заранее планировать маршрут и прибытие в аэропорт.
Сегодня стало известно, что в дни проведения саммита БРИКС в Казани в терминале 2 казанского аэропорта закроют зал повышенной комфортности.